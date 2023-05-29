Трофимова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гущина Ульяна Саввична
Отец ребёнка: Гущин Савва Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гущина Анна Саввична
Отец ребёнка: Гущин Савва Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Савва Иванович
Смерть
Неизвестно