Трофимова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гущина Ульяна Саввична

Отец ребёнка: Гущин Савва Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гущина Анна Саввична

Отец ребёнка: Гущин Савва Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Савва Иванович

Смерть
Неизвестно