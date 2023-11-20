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Radke Edward Clifford
Radke Edward Clifford
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1983
Пол
Мужской
Отец
Radke Julius
Мать
Radke Adolfina
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Radke Julius
Мать:
Radke Adolfina
Смерть
1983
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