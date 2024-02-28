Кошелев Ермолай Спиридонович
Место рождения
Дата рождения01.06.1842
Дата смерти26.10.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1842
Рождение ребёнка
10.11.1861
Мать ребёнка: Кошелева Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
12.05.1867
Сын: Кошелев Алексей Ермолаевич
Мать ребёнка: Кошелева Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
14.04.1872
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кошелева Марья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1876
Причина смерти: От горячки тифозной