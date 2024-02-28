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Кошелев Ермолай Спиридонович

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.06.1842

Дата смерти

26.10.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1842

Отец: Кошелев Спиридон Николаевич

Мать: Кошелева Авдотья Гавриловна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1861

Сын: Кошелев Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Кошелева Марья Никифоровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1867

Сын: Кошелев Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: Кошелева Марья Никифоровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1872

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кошелева Марья Никифоровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Марья Никифоровна

Смерть
26.10.1876
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От горячки тифозной
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