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Пузыня Иван Семенович

Место рождения

д. Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебско

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Пузыня Семен Федорович

Мать: Пузыня Федосья Федоровна

д. Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебско
Рождение ребёнка
1788

Сын: Пузыня Леон Иванович

Мать ребёнка: Пузыня Анна Петровна

д.Подхрестовица, Езирийского уезда, Витебской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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