Пузыня Иван Семенович
Место рожденияд. Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебско
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Пузыня Семен Федорович
Мать: Пузыня Федосья Федоровна
д. Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебско
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пузыня Леон Иванович
Мать ребёнка: Пузыня Анна Петровна
д.Подхрестовица, Езирийского уезда, Витебской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузыня Анна Петровна
Смерть
Неизвестно