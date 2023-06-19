Михаленков Зиновий Романович
Место рождения
Дата рождения05.11.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1911 ст.
Дочь: Михаленкова Софья Зиновеевна
Мать ребёнка: Михаленкова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Дочь: Михаленкова Евдокия Зиновеевна
Мать ребёнка: Михаленкова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно