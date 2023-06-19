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Михаленков Зиновий Романович

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.11.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1887 ст.

Отец: Михаленков Роман Федотович

Мать: Михаленкова Анна Тарасовна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.12.1911 ст.

Дочь: Михаленкова Софья Зиновеевна

Мать ребёнка: Михаленкова Марфа Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Дочь: Михаленкова Евдокия Зиновеевна

Мать ребёнка: Михаленкова Марфа Ивановна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаленкова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно