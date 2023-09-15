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Терпигорьев Валентин Александрович

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Место рождения

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.04.1934

Дата смерти

15.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1934

Отец: Терпигорьев Александр Николаевич

Мать: Терпигорьева Александра Осиповна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.06.1955

Сын: Терпигорьев Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: Терпигорьева Нина Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулигина Ирина

Мать ребёнка: Терпигорьева Нина Ивановна

Смерть
15.08.1977
Причина смерти: Самоубийство
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