Терпигорьев Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения05.04.1934
Дата смерти15.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1934
Рождение ребёнка
29.06.1955
Сын: Терпигорьев Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: Терпигорьева Нина Ивановна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулигина Ирина
Мать ребёнка: Терпигорьева Нина Ивановна
Смерть
15.08.1977
Причина смерти: Самоубийство