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Комлевъ Яковъ
Комлевъ Яковъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1840
Пол
Мужской
Отец
Комлевъ Никита
1794 г.р.
Мать
Юрина, Комлева (Ленкова) Пелагея
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1840
Отец:
Комлевъ Никита
Мать:
Юрина, Комлева Пелагея
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