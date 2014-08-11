Аверин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти11.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: Аверин Иван Сергеевич
Мать: Аверина Аксинья Ионовна
Рождение ребёнка
13.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аверина Мария Васильевна
Смерть
11.08.2014