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Аверин Николай Иванович

Место рождения

Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

11.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Аверин Иван Сергеевич

Мать: Аверина Аксинья Ионовна

Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверина Мария Васильевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Мария Васильевна

Смерть
11.08.2014
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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