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Пушина (Петухова) Фекла Корнилова

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пушин Корнил Титов

Мать: Матрена Степанова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1843

Муж: Петухов Мемнон Кондратьев

Рождение ребёнка
24.09.1844

Сын: Петухов Сергiй Мемнонов

Отец ребёнка: Петухов Мемнон Кондратьев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1846

Сын: Петухов Емельян Мемнонов

Отец ребёнка: Петухов Мемнон Кондратьев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1850

Дочь: Марина Мемнонова

Отец ребёнка: Петухов Мемнон Кондратьев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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