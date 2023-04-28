Пушина (Петухова) Фекла Корнилова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Пушин Корнил Титов
Мать: Матрена Степанова
Бракосочетание
25.01.1843
Рождение ребёнка
24.09.1844
Отец ребёнка: Петухов Мемнон Кондратьев
Рождение ребёнка
10.08.1846
Отец ребёнка: Петухов Мемнон Кондратьев
Рождение ребёнка
18.07.1850
Дочь: Марина Мемнонова
Отец ребёнка: Петухов Мемнон Кондратьев
Смерть
Неизвестно