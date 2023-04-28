Петухов Мемнон Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Петухов Кондратiй Стефанов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.01.1843
Жена: Пушина Фекла Корнилова
Рождение ребёнка
24.09.1844
Мать ребёнка: Пушина Фекла Корнилова
Рождение ребёнка
10.08.1846
Мать ребёнка: Пушина Фекла Корнилова
Рождение ребёнка
18.07.1850
Дочь: Марина Мемнонова
Мать ребёнка: Пушина Фекла Корнилова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно