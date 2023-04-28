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Петухов Мемнон Кондратьев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Петухов Кондратiй Стефанов

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1843

Жена: Пушина Фекла Корнилова

Рождение ребёнка
24.09.1844

Сын: Петухов Сергiй Мемнонов

Мать ребёнка: Пушина Фекла Корнилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1846

Сын: Петухов Емельян Мемнонов

Мать ребёнка: Пушина Фекла Корнилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1850

Дочь: Марина Мемнонова

Мать ребёнка: Пушина Фекла Корнилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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