Полонянкина (Проскурякова) Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Проскурякова) Елизавета Филипповна

Место рождения

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Проскуряков Филипп

Мать: не указана

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.07.1908

Муж: Полонянкин Артемий Александрович

Рождение ребёнка
02.05.1909

Сын: Полонянкин Николай Артемиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1910

Сын: Полонянкин Стефан Артемиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Полонянкин Сергей Артемиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Полонянкин Артемий Артемиевич

Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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