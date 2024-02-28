Полонянкина (Проскурякова) Елизавета Филипповна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Проскуряков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1908
Рождение ребёнка
02.05.1909
Сын: Полонянкин Николай Артемиевич
Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1910
Сын: Полонянкин Стефан Артемиевич
Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович
Рождение ребёнка
?.06.1915
Сын: Полонянкин Сергей Артемиевич
Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович
Рождение ребёнка
?.06.1915
Сын: Полонянкин Артемий Артемиевич
Отец ребёнка: Полонянкин Артемий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно