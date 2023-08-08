Уткина Гликерия Лукияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Гликерия Лукияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукиян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уткин Фадей Иванович

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Фадей Иванович

Смерть
Неизвестно
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