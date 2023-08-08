Уткина Гликерия Лукияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукиян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уткин Фадей Иванович
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Фадей Иванович
Смерть
Неизвестно