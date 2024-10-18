Третьяков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения23.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.1935
Жена: Юдина Марфа Николаевна
Архангельское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.08.1941
Сын: Третьяков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Юдина Марфа Николаевна
Бракосочетание
22.05.1942
Рождение ребёнка
18.01.1944
Дочь: Третьякова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Колыхалова Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно