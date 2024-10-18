Третьяков Алексей Петрович 23.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьяков Алексей Петрович

Место рождения

Третьяковка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяковка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
28.08.1935

Жена: Юдина Марфа Николаевна

Архангельское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.08.1941

Сын: Третьяков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Юдина Марфа Николаевна

Бракосочетание
22.05.1942

Жена: Колыхалова Анна Афанасьевна

Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.01.1944

Дочь: Третьякова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Колыхалова Анна Афанасьевна

Зенкино, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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