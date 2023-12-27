Кондратьев Терентий Стефанов
Место рождениядеревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Щепотьева Ульяна Терентьева
Мать ребёнка: не указана
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Смерть
Неизвестно