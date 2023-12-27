Кондратьев Терентий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Терентий Стефанов

Место рождения

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Щепотьева Ульяна Терентьева

Мать ребёнка: не указана

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Смерть
Неизвестно
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