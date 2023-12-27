Щепотьева (Кондратьева) Ульяна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепотьева (Кондратьева) Ульяна Терентьева

Место рождения

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кондратьев Терентий Стефанов

Мать: не указана

деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Бракосочетание
25.04.1899

Муж: Щепотьев Сергей Егоров

Деревня Липицы, Чернский уезд, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Щепотьев Антоний Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
11.07.1905

Сын: Щепотьев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Щепотьев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Щепотьев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1911

Сын: Щепотьев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Щепотьев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Смерть
Неизвестно
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