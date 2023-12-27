Щепотьева (Кондратьева) Ульяна Терентьева
Место рождениядеревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кондратьев Терентий Стефанов
Мать: не указана
деревни Коломенской (Липицы) Чернского уезда Тульской области
Бракосочетание
25.04.1899
Деревня Липицы, Чернский уезд, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1902
Сын: Щепотьев Антоний Сергеевич
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
11.07.1905
Сын: Щепотьев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1907
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
10.01.1910
Сын: Щепотьев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1911
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
15.12.1915
Отец ребёнка: Щепотьев Сергей Егоров
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Смерть
Неизвестно