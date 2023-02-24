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Кириллова Надежда Емельянова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Емельянов Ефим Антонович

Мать: Емельянова Мария Никифоровна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1894

Сын: Кириллов Иван Макарович

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1894

Муж: Кириллов Макар Тихонович

Рождение ребёнка
23.03.1897

Сын: Кириллов Степан Макарович

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1899

Дочь: Филипова Елена Кириллова

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1907

Дочь: Александра Макаровна

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Дочь: Любовь Макаровна

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1910

Дочь: Римма Макаровна

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Кириллов (ст. 58-10 Ук) Николай Макарович

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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