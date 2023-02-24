Кириллова Надежда Емельянова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1876
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1894
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Бракосочетание
14.?.1894
Рождение ребёнка
23.03.1897
Сын: Кириллов Степан Макарович
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
02.06.1899
Дочь: Филипова Елена Кириллова
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
15.02.1907
Дочь: Александра Макаровна
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
04.10.1908
Дочь: Любовь Макаровна
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
16.06.1910
Дочь: Римма Макаровна
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
20.01.1914
Сын: Кириллов (ст. 58-10 Ук) Николай Макарович
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Кириллов Макар Тихонович
Смерть
Неизвестно