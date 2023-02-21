Шевяков ?
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шевякова ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Шевякова ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков ?
Мать ребёнка: Шевякова ?
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова ?
Смерть
Неизвестно