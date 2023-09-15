Клепикова (Мужева) Домника Григорьева
Место рождения
Дата рождения04.01.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1813
Отец: Мужев Григорий Евдокимов
Мать: Мужева Дарья Михайлова
Бракосочетание
11.05.1834
Рождение ребёнка
04.10.1835
Дочь: Пелагия Яковлева
Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов
Рождение ребёнка
18.03.1838
Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов
Рождение ребёнка
15.04.1839
Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов
Рождение ребёнка
27.10.1840
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов
Смерть
Неизвестно