Клепикова (Мужева) Домника Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Мужева) Домника Григорьева

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Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

04.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1813

Отец: Мужев Григорий Евдокимов

Мать: Мужева Дарья Михайлова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
11.05.1834

Муж: Клепиков Яков Стефанов

Рождение ребёнка
04.10.1835

Дочь: Пелагия Яковлева

Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1838

Сын: Клепиков Яков Яковлев

Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1839

Сын: Клепиков Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1840

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Клепиков Яков Стефанов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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