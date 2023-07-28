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Клепиков Яков Стефанов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

16.03.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1815

Отец: Клепиков Стефан Васильев

Мать: Клепикова Евфимия Яковлева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
11.05.1834

Жена: Клепикова Домника Григорьева

Рождение ребёнка
04.10.1835

Дочь: Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1838

Сын: Клепиков Яков Яковлев

Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1839

Сын: Клепиков Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1840

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно