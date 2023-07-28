Клепиков Яков Стефанов
Место рождения
Дата рождения16.03.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1815
Бракосочетание
11.05.1834
Рождение ребёнка
04.10.1835
Дочь: Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева
Рождение ребёнка
18.03.1838
Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева
Рождение ребёнка
15.04.1839
Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева
Рождение ребёнка
27.10.1840
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Клепикова Домника Григорьева
Смерть
Неизвестно