Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Александр Семёнович

Мать: Дарья Антиповна

Смерть
Неизвестно
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