Прасковья Михайловна
Место рожденияДворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Дата рождения1716
Дата смертиПосле 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1748
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлевич
Смерть
После 1774
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское