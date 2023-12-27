Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Михайловна

Место рождения

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1748

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлевич

Смерть
После 1774
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
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