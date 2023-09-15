Струнин - Мужев Поликарп Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрунин - Мужев Поликарп Филиппов

Струнин - Мужев Поликарп Филиппов

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

20.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1812

Отец: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Мать: Струнина - Мужева Феодора Васильева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
09.01.1838

Жена: Мужева - Струнина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
22.11.1838

Сын: Струнин - Мужев Павел Поликарпов

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Екатерина Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1840

Сын: Струнин - Мужев Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Мужева - Струнина Екатерина Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close