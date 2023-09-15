Струнин - Мужев Поликарп Филиппов
Место рождения
Дата рождения20.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1812
Бракосочетание
09.01.1838
Рождение ребёнка
22.11.1838
Сын: Струнин - Мужев Павел Поликарпов
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
31.01.1840
Сын: Струнин - Мужев Иван Поликарпов
Мать ребёнка: Мужева - Струнина Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно