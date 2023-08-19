Струнина - Мужева (Баскакова) Феодора Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.05.1804
Рождение ребёнка
07.07.1805
Сын: Струнин - Мужев Прокопий Филиппов
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Евфросиния Филиппова
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев
Рождение ребёнка
14.11.1808
Сын: Струнин - Мужев Гурий Филиппов
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев
Рождение ребёнка
09.01.1810
Дочь: Сигклитикия Филиппова
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев
Рождение ребёнка
20.02.1812
Сын: Струнин - Мужев Поликарп Филиппов
Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев
Смерть
Неизвестно