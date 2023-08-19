Струнина - Мужева (Баскакова) Феодора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина - Мужева (Баскакова) Феодора Васильева

Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около ?.05.1804

Муж: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Рождение ребёнка
07.07.1805

Сын: Струнин - Мужев Прокопий Филиппов

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Евфросиния Филиппова

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1808

Сын: Струнин - Мужев Гурий Филиппов

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1810

Дочь: Сигклитикия Филиппова

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1812

Сын: Струнин - Мужев Поликарп Филиппов

Отец ребёнка: Струнин - Мужев Филипп Зиновьев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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