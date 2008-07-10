Бесчастный Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесчастный Владимир Николаевич

Бесчастный Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

УССР Луганская обл.,Краснолучанский р-н г. Петровский

Дата рождения

10.02.1953

Дата смерти

10.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953

Отец: Николай

Мать: Бесчастная Дора Нестеровна

УССР Луганская обл.,Краснолучанский р-н г. Петровский
Рождение ребёнка
01.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.07.2008
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
?.07.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close