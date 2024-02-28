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Сучков Кузьма Георгиевич

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

30.10.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1842 ст.

Отец: Сучков Егор Исаакович

Мать: Сучкова Наталья Ивановна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГАКК, Ф.694, Оп.1, Д.345 - МК Исповедная 1862г.: https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248817422&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1194 А Изображе... Показать все
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сучков Матвей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/155
Смерть
Неизвестно
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