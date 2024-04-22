Андреев Михаил Валерьевич
Место рожденияЧувашия, Янтиковский район, с. Шимкусы
Дата рождения14.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
ЧГУ, Строительный факультет с 2003 по 2008
Образование
Неизвестно
Окончил школу Шимкусская школа с 1992 по 2003
Бракосочетание
11.08.2012
Рождение ребёнка
25.10.2013
Рождение ребёнка
18.07.2015
Рождение ребёнка
26.05.2020