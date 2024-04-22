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Андреев Михаил Валерьевич

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Место рождения

Чувашия, Янтиковский район, с. Шимкусы

Дата рождения

14.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
ЧГУ, Строительный факультет с 2003 по 2008
Образование
Неизвестно
Окончил школу Шимкусская школа с 1992 по 2003
Бракосочетание
11.08.2012

Жена: Андреева (Абрамова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Абрамова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Абрамова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Абрамова) Екатерина Ивановна

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