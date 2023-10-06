Ионе (Козинец) Наталия Кондратьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.04.1919
Муж: Ионе Петр Адольфович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1920
Отец ребёнка: Ионе Петр Адольфович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно