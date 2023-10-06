Ионе (Козинец) Наталия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионе (Козинец) Наталия Кондратьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897

Отец: Козинец Кондрат Андреевич

Мать: Козинец Евдокия Карповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.04.1919

Муж: Ионе Петр Адольфович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1920

Сын: Ионе Александр Петрович

Отец ребёнка: Ионе Петр Адольфович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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