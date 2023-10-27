Фомин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Фомин Николай Авраамович

Мать: Фомина Екатерина Александровна

Смерть
1906
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