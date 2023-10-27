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Фомин Михаил Николаевич
Фомин Михаил Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Фомин Николай Авраамович
1885 г.р.
Мать
Фомина (Мочалевская) Екатерина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Фомин Николай Авраамович
Мать:
Фомина Екатерина Александровна
Смерть
1906
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