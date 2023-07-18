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Давидович Сергей Анатольевич
Давидович Сергей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Давидович Анатолий Михайлович
1922 г.р.
Мать
Давидович (Пономаренко) Евдокия Алексеевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Давидович Анатолий Михайлович
Мать:
Давидович Евдокия Алексеевна
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