Иноземцева Ефимья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Ефимья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иноземцев Мирон Ильич

Отец ребёнка: Иноземцев Илья Харитонович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иноземцев Сафон Ильич

Отец ребёнка: Иноземцев Илья Харитонович

Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Илья Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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