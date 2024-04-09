(Дворядкина) Любовь Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дворядкина) Любовь Константиновна

Место рождения

Разъезжее, Красноярский, Россия, Советский Союз

Дата рождения

02.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1948

Отец: Дворядкин Константин Яковлевич

Мать: Дворядкин (Багаева) Евдокия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песегов Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1975

Дочь: (Песегова) Лариса Валерьевна

Отец ребёнка: Песегов Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1978

Дочь: (Песегова) Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Песегов Валерий Михайлович

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