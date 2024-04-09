(Дворядкина) Любовь Константиновна
Место рожденияРазъезжее, Красноярский, Россия, Советский Союз
Дата рождения02.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1975
Дочь: (Песегова) Лариса Валерьевна
Отец ребёнка: Песегов Валерий Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1978
Дочь: (Песегова) Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Песегов Валерий Михайлович