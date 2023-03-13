Воронина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Баканова Авдотья
Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Воронинъ Макаръ
Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Спигина Марья
Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.03.1800
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронинъ Иванъ