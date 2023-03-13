Воронина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Баканова Авдотья

Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Воронинъ Макаръ

Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Спигина Марья

Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1800

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Воронинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинъ Иванъ

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