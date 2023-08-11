Овчанков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчанков Борис

Овчанков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчанков Святослав Борисович

Мать ребёнка: Овчанкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчанкова Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Овчанкова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчанкова Людмила Николаевна

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