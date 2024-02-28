Хмелевская (Юдаева) Мавра Ефимова
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1823 ст.
Отец: Юдаев Ефим Иудин
Мать: Юдаева Татьяна Степанова
Бракосочетание
05.03.1839
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1841 ст.
Сын: Хмелевский Савелий Пантелев
Отец ребёнка: Хмелевский Пантелеймон Михайлов
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
родился у солдатки, оставшейся беременной от мужа, отданного в рекруты