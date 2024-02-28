Хмелевская (Юдаева) Мавра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Юдаева) Мавра Ефимова

Место рождения

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1823 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Юдаев Ефим Иудин

Мать: Юдаева Татьяна Степанова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
05.03.1839

Муж: Хмелевский Пантелеймон Михайлов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1841 ст.

Сын: Хмелевский Савелий Пантелев

Отец ребёнка: Хмелевский Пантелеймон Михайлов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
родился у солдатки, оставшейся беременной от мужа, отданного в рекруты
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