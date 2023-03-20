Пудикова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудикова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Пудиков Александр Акимович

Отец ребёнка: Пудиков Яким Гаврилов

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Пудиков Анатолий Акимович

Отец ребёнка: Пудиков Яким Гаврилов

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Яким Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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