Пудикова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пудиков Александр Акимович
Отец ребёнка: Пудиков Яким Гаврилов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пудиков Анатолий Акимович
Отец ребёнка: Пудиков Яким Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно