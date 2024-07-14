Баяндин Павел Алексеевич До 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ефимовна

Смерть
После 1867
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 525 - МК (1867) д. Емелева (Ошибский приход)

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