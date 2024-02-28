Гультяева Зиновья Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1885 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.11.1892 ст.
Сын: Гультяев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.1897 ст.
Дочь: Шалыгина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
22.04.1899 ст.
Дочь: Гультяева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно