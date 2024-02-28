Гультяева Зиновья Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Зиновья Климентьевна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.05.1885 ст.

Муж: Гультяев Иван Яковлевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1892 ст.

Сын: Гультяев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1897 ст.

Дочь: Шалыгина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1899 ст.

Дочь: Гультяева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.

Сын: Гультяев Павел Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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