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Страдзе Валерий Эрнестович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1957

Дата смерти

15.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957

Отец: Страдзе Эрнест Эдвинович

Мать: Страдзе Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1979

Сын: Страдзе Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосокольники, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.1997
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