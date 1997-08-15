Страдзе Валерий Эрнестович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1957
Дата смерти15.08.1997
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957
Отец: Страдзе Эрнест Эдвинович
Мать: Страдзе Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1979
Сын: Страдзе Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосокольники, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.1997