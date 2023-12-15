Гусева Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1959
Отец: не указан
Мать: Горлова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан