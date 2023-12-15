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Гусева Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1959

Отец: не указан

Мать: Горлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

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