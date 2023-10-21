Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаня

Маня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смокалюк Яков Ефимович

д.Березовка, Кармаскалинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Фая Яковлевна

Отец ребёнка: Смокалюк Яков Ефимович

д.Березовка, Кармаскалинский район, БАССР
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смокалюк Яков Ефимович

д.Березовка, Кармаскалинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смокалюк Яков Ефимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close