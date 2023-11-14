Антипина Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Стефанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1864 ст.

Дочь: Добрынина Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Антипин Григорий Ефимович

Ключи, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Григорий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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