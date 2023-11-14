Антипина Стефанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1864 ст.
Дочь: Добрынина Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Антипин Григорий Ефимович
Ключи, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно