Федоров Лукьян Трофимович
Место рождения
Дата рождения17.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1883
Бракосочетание
17.05.1904
Рождение ребёнка
01.11.1905
Сын: Федоров Александр Лукьянович
Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.03.1908
Сын: Федоров Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
31.10.1909
Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.01.1912
Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Федоров Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно