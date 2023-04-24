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Федоров Лукьян Трофимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1883

Отец: Федоров Трофим Гаврилович

Мать: Федорова Мария Федоровна

Бракосочетание
17.05.1904

Жена: Федорова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Федоров Александр Лукьянович

Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Федоров Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Федоров Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.01.1912

Сын: Федоров Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Федоров Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Федорова Екатерина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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