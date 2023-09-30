Вьюхова Соломея Осипова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Вьюхова) Анна Прокопьева
Отец ребёнка: Вьюхов Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Вьюхов Прокопий Васильев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Вьюхова) Степанида Прокопьева
Отец ребёнка: Вьюхов Прокопий Васильев
Смерть
Неизвестно