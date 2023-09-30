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Вьюхова Соломея Осипова

Место рождения

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Вьюхова) Анна Прокопьева

Отец ребёнка: Вьюхов Прокопий Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Вьюхов Георгий Прокопьев

Отец ребёнка: Вьюхов Прокопий Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Вьюхова) Степанида Прокопьева

Отец ребёнка: Вьюхов Прокопий Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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