Самарина (Нелединская-Мелецкая) Софья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Нелединская-Мелецкая) Софья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1793 ст.

Дата смерти

27.02.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1793 ст.

Отец: Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1818 ст.

Муж: Самарин Фёдор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1831 ст.

Сын: Самарин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Самарин Фёдор Васильевич

Смерть
27.02.1879 ст.
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