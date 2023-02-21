Самарина (Нелединская-Мелецкая) Софья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1793 ст.
Дата смерти27.02.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1793 ст.
Отец: Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1818 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1831 ст.
Сын: Самарин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Самарин Фёдор Васильевич
Смерть
27.02.1879 ст.