Алекперова (Алиева) Латифа Гудратдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1962
Дата смерти17.12.2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мовсумова Эльвира Панаховна
Отец ребёнка: Алекперов Панах Гаджиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алекперов Джамал Панахович
Отец ребёнка: Алекперов Панах Гаджиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзаева Эльгама Панаховна
Отец ребёнка: Алекперов Панах Гаджиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2009