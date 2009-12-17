Алекперова (Алиева) Латифа Гудратдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлекперова (Алиева) Латифа Гудратдиновна

Алекперова (Алиева) Латифа Гудратдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1962

Дата смерти

17.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1962

Отец: Алиев Гудратдин Дадашевич

Мать: Алиева Гюльзар Расуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мовсумова Эльвира Панаховна

Отец ребёнка: Алекперов Панах Гаджиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алекперов Джамал Панахович

Отец ребёнка: Алекперов Панах Гаджиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзаева Эльгама Панаховна

Отец ребёнка: Алекперов Панах Гаджиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алекперов Панах Гаджиевич

Смерть
17.12.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close