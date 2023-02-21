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Vogel Levie Meijer

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

Около 21.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.03.1846

Отец: Vogel Meijer Levie

Мать: Debora Coenraad

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения согласно переписи 1851-1853
Работа или профессия
Неизвестно
venter
Смерть
Неизвестно
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