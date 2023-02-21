Vogel Levie Meijer
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рожденияОколо 21.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.03.1846
Отец: Vogel Meijer Levie
Мать: Debora Coenraad
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения согласно переписи 1851-1853
Работа или профессия
Неизвестно
venter
Смерть
Неизвестно