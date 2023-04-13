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Воронкова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

22.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Воронков Наум Захарович

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гончарова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Воронков Ефрем Захарович

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
24.03.1851

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1853

Сын: Воронков Евтихий Захарович

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1860

Дочь: Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1862

Сын: Воронков Иван Захарович

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ян Александра Захаровна

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1867

Сын: Воронков Григорий Захарович

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Воронков Иван Захарович

Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Захар Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.1886
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