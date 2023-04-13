Воронкова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти22.09.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гончарова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1851
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1853
Сын: Воронков Евтихий Захарович
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1860
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1862
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ян Александра Захаровна
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1867
Сын: Воронков Григорий Захарович
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Воронков Захар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.09.1886