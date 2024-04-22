(Синельник) Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1839 ст.
Дата смерти27.03.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1839 ст.
Крещение
22.10.1839 ст.
Восприемники крестьяне помещика жители села Очкино Семен Григорьев сын Жоравлев, Сарра Андреева дочь Синельникова. Села Очкино крестьяне помещика Судиенка Ананий Андреев Синельник, Матрона Иванова Ка.... Показать все
Смерть
27.03.1844 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
29.03.1844 ст.
Похоронена на приходском кладбище.