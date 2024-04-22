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(Синельник) Анна Прокопьевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

22.10.1839 ст.

Дата смерти

27.03.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
22.10.1839 ст.

Отец: Синельник Прокопий Моисеевич

Мать: Синельник Гликерия Алексеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
22.10.1839 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне помещика жители села Очкино Семен Григорьев сын Жоравлев, Сарра Андреева дочь Синельникова. Села Очкино крестьяне помещика Судиенка Ананий Андреев Синельник, Матрона Иванова Ка.... Показать все
Смерть
27.03.1844 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
29.03.1844 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на приходском кладбище.
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