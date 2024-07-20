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Романычева Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романычев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Романычев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Романычев Григорий Григорьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Романычев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Романычев Григорий Григорьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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