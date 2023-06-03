Подзорова Ефимия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Подзорова Степанида Кирилловна
Отец ребёнка: Подзоров Кирилл Антонович
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Подзорова Агафия Кирилловна
Отец ребёнка: Подзоров Кирилл Антонович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно