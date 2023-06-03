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Подзорова Ефимия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Подзорова Степанида Кирилловна

Отец ребёнка: Подзоров Кирилл Антонович

Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Подзорова Агафия Кирилловна

Отец ребёнка: Подзоров Кирилл Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Кирилл Антонович

Смерть
Неизвестно